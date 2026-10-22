Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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22.10.2026 19:45:00
Taiwan Semiconductor and ASML Are Incredible, but 1 of These Monopoly Chip Stocks Is Far Safer.
There are few companies on the market more impressive than Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and ASML Holding (NASDAQ: ASML). Both are essentially monopolies for different reasons, but each is an incredible business and has rewarded shareholders with strong stock performance.
However, these two aren't the same from an investment standpoint. One is far safer, and it all boils down to how much success is priced into the stock. I think Taiwan Semiconductor is the far safer bet for multiple reasons, making it the better investment right now. Here's why.
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|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 400,00
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|ASML NV
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|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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