Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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16.07.2026 22:56:01
Taiwan Semiconductor Commits To Investing Another $100 Billion In The United States
Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), the world’s biggest semiconductor company and the sixth-largest company in the world by market cap, just made two huge announcements.The first announcement, which is dominating the press, is news of its Q2 earnings report, issued Thursday, in which it crushed estimates with a 77.4% year-over-year jump in profits to NT$706.6 billion (about $21.9 billion).But the second announcement could be even more important for investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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