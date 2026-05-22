Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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22.05.2026 08:27:09
Taiwan semiconductor firm Kyec pumps S$100 million in new Singapore plant, creates over 300 jobs
This will be the company’s first overseas semiconductor testing facilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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