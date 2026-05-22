Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
|
22.05.2026 08:27:09
Taiwan semiconductor firm Kyec pumps S$100 million into new Singapore plant, creating over 300 jobs
The project is aimed at serving the ‘growing demand for automotive, high-performance AI products’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.