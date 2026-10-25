Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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25.10.2026 14:55:00
Taiwan Semiconductor Is Set to Cash in on AI. Here's What a $5,000 Investment Could Be Worth by 2030.
Few stocks are as much of a guaranteed winner from the AI build-out as Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) is. Taiwan Semiconductor is the world's largest chip foundry by far, and it's the only one with the technology and expertise to produce the cutting-edge chips needed to power devices like GPUs from Nvidia or smartphones from Apple.
Taiwan Semiconductor is set to cash in, but what could a $5,000 investment now grow to by 2030? I think it could reach $15,000.
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