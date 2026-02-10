Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
|
10.02.2026 20:12:43
Taiwan Semiconductor Just Delivered Encouraging News for Nvidia Shareholders
In a time when artificial intelligence stocks and valuations are being called into question, shareholders of Nvidia (NASDAQ: NVDA), the AI chip king, are looking for good news, especially as the company's upcoming earnings report on Feb. 25 approaches. While Nvidia stock has been an incredibly strong performer, it's roughly flat this year and only up about 4.3% over the past six months.Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) may have just provided the spark Nvidia shareholders were looking for. The massive chip manufacturer just announced that its January sales rose nearly 37% year over year. That number is above the company's historical average and pushed the stock to all-time record levels.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Taiwan Semiconductor Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|157,58
|0,04%
