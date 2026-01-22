NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

22.01.2026 11:30:00

Taiwan Semiconductor Just Delivered Great News for Nvidia Shareholders

The stock market is full of independent companies, but they are all intertwined. One may be a supplier, while another markets products. Another may be a designer, while another uses its products. As a result, investors can look for clues about one stock in other companies' earnings reports.Recently, I saw one such huge connection in Taiwan Semiconductor Manufacturing's (NYSE: TSM) fourth-quarter earnings report. TSMC, as it's also known, is the world's primary foundry for producing logic chips and supplies them to nearly every company in cutting-edge tech. One of its biggest clients is Nvidia (NASDAQ: NVDA), and the news that TSMC just delivered is huge for that client.The world of logic-chip foundries is fairly small. There is TSMC and some lesser competitors that don't have the same level of dominance, such as Samsung. TSMC is really the only name in town after Intel's fall from grace. So, when the leading chip producer says that something good (or bad) is happening with demand, it's pretty easy to trace its downstream effects.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
