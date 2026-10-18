Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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18.10.2026 21:23:00
Taiwan Semiconductor Just Proved Why It's a Top AI Investment
Anyone who has invested in the artificial intelligence (AI) space for a while knows how good of an AI investment Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is. However, TSMC just proved it once again with another blowout quarter, driven by impressive AI demand.
Still, the stock declined during the day after earnings were reported, so the market clearly wasn't impressed. But I think this has more to do with the generic market outlook rather than the quality of TSMC's results, as it proved once again how strong a business it is and gave a rosy outlook.
I think this makes TSMC one of the top AI stocks to buy now, and if you don't own any shares, now is a perfect time to buy.
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