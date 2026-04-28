The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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28.04.2026 22:45:00
Taiwan Semiconductor Just Proved Why It's One of the Best Stocks on the Market
Chip designers like Nvidia and Broadcom get a lot of the headlines regarding their huge artificial intelligence (AI) business, but Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is also a great pick in this industry. Taiwan Semiconductor (TSMC for short) is the primary logic chip fabricator, and the majority of tech devices use its products.There aren't many stocks that are better picks than TSMC, and because it's staying neutral in the AI race, you don't have to worry about picking a winner -- it's a near-guarantee to be successful. I think this makes it a top buy in the market, and it just proved again why it's one of the best.Image source: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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