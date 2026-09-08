Taiwan Semiconductor Just Set a New Company Record. A New All-Time High Stock Price Is Coming

Watching company trends is a key part of investing in a stock. When a company creates a new business or sets new records, it completely changes how investors should analyze it, as the company of today is not the same as the one from five years ago. This can affect what a fair valuation is, which could lead to a soaring stock price.

One company that fits this description is Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). It recently set new company records in its margin profile, and I think that primes the stock to set new all-time highs in the near future.

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