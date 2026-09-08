Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
08.09.2026 18:30:00
Taiwan Semiconductor Just Set a New Company Record. A New All-Time High Stock Price Is Coming
Watching company trends is a key part of investing in a stock. When a company creates a new business or sets new records, it completely changes how investors should analyze it, as the company of today is not the same as the one from five years ago. This can affect what a fair valuation is, which could lead to a soaring stock price.
One company that fits this description is Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). It recently set new company records in its margin profile, and I think that primes the stock to set new all-time highs in the near future.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street schließlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigten sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.