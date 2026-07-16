Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
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16.07.2026 19:51:18
Taiwan Semiconductor Manufacturing: Record Profits Chart the Future of AI (NYSE: TSM)
The dawn of artificial intelligence (AI) in early 2023 sparked a paradigm shift in technology spending that continues to this day. These advanced algorithms require state-of-the-art semiconductors to process the mounds of data that inform AI.One of the unsung heroes of the AI revolution is Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), commonly known as TSMC. The company's advanced processes produce the world's most advanced AI chips. One popular narrative suggests an AI bubble is forming, and investors have been looking for evidence that AI adoption continues. As such, all eyes were on TSMC when the company reported its most recent quarterly results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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