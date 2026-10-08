Taiwan Semiconductor Manufacturing Could Have Big News on Oct. 15

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is one of the unsung heroes of the artificial intelligence (AI) revolution. The company makes the chips used in AI development, and it partners with all of the major semiconductor companies.

TSMC's stock is up 440% over the past three years, and it's now the sixth-largest company in the world, with a $2.5 trillion market cap.

The company reports third-quarter earnings on Oct. 15, and there could be some important news. Here's what to look out for.

Continue reading