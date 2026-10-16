Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
|
16.10.2026 20:29:52
Taiwan Semiconductor Manufacturing Doubles Down on CapEx as Agentic AI Expands, Say Bullish Analysts
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Aktien in diesem Artikel
|Bullish
|29,49
|-7,47%
|Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
|3 260,00
|-1,21%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
|75 900,00
|-1,91%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|367,50
|-2,13%
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