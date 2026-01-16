Taiwan Semiconductor Manufacturing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat am 15.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 046,09 Milliarden TWD – ein Plus von 20,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 868,46 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 66,25 TWD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Taiwan Semiconductor Manufacturing ein Gewinn pro Aktie von 45,25 TWD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 31,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3 809,05 Milliarden TWD. Im Vorjahr waren 2 894,31 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at