16.01.2026 06:31:29
Taiwan Semiconductor Manufacturing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing lud am 15.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz wurde auf 48 433,49 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26 837,95 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 299,90 ARS. Im Vorjahr waren 143,34 ARS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 155 191,83 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 88,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 82 516,54 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
