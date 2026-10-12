Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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12.10.2026 18:47:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Just Dropped a Major Bombshell Investors Must Be Aware Of
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) has a big event coming on Oct. 15: its Q3 earnings. However, the cat is already out of the bag: Taiwan Semiconductor is going to post a great quarter. How do I know this? The company reports monthly revenue results, so investors already have a preview of what's coming.
Although it may be a major spoiler for what Taiwan Semiconductor will say shortly, I think the results are conclusive enough that investors should consider buying the stock now, as the results are truly incredible.
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|Aware Inc.
|0,96
|-3,75%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
|81 200,00
|-0,79%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|396,50
|-0,63%
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