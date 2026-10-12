Taiwan Semiconductor Manufacturing Just Dropped a Major Bombshell Investors Must Be Aware Of

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) has a big event coming on Oct. 15: its Q3 earnings. However, the cat is already out of the bag: Taiwan Semiconductor is going to post a great quarter. How do I know this? The company reports monthly revenue results, so investors already have a preview of what's coming.

Although it may be a major spoiler for what Taiwan Semiconductor will say shortly, I think the results are conclusive enough that investors should consider buying the stock now, as the results are truly incredible.

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