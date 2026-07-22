Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

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WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

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22.07.2026 09:50:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Just Gave 100 Billion Reasons Why the AI Build-Out Will Last for Several More Years

Concerns in the market are swirling about the long-term health of the artificial intelligence (AI) computing build-out. Investors are worried that an overbuild is occurring and that far too much money is being sunk into these technologies without any real payoff.While that may be true, the AI hyperscalers aren't paying much attention. They're full speed ahead and spending major sums up front to grab as much market share as possible.These long-term plans affect how suppliers like Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) (TSMC) size their business, and the company just dropped a $100 billion bombshell that showcases just how strong chip demand is.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 368,00 -0,41% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

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