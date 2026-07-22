Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

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WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

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22.07.2026 14:30:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Just Gave a Warning to Nvidia Investors

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) (TSMC) just reported blockbuster earnings, and yet the stock fell after the report. The chip fabricator is fielding explosive demand, and it's investing in the build-out to meet it. However, the market is becoming more wary about high levels of spending on artificial intelligence (AI), which impacts Taiwan Semi from two sides -- its own deep spending and that of its clients.Shares of the chip foundry fell 5% after the earnings report, and it sent chip stocks down across all markets. Here's why it's a warning for Nvidia (NASDAQ: NVDA) shareholders.There are always cycles in the economy and the markets, although some are more extreme than others. Often, how a company rolls through a cycle determines whether or not it's a great stock to own.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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NVIDIA Corp. 183,06 -1,47% NVIDIA Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs 73 825,00 -0,40% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 364,00 -1,49% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

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