Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
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22.07.2026 14:30:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Just Gave a Warning to Nvidia Investors
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) (TSMC) just reported blockbuster earnings, and yet the stock fell after the report. The chip fabricator is fielding explosive demand, and it's investing in the build-out to meet it. However, the market is becoming more wary about high levels of spending on artificial intelligence (AI), which impacts Taiwan Semi from two sides -- its own deep spending and that of its clients.Shares of the chip foundry fell 5% after the earnings report, and it sent chip stocks down across all markets. Here's why it's a warning for Nvidia (NASDAQ: NVDA) shareholders.There are always cycles in the economy and the markets, although some are more extreme than others. Often, how a company rolls through a cycle determines whether or not it's a great stock to own.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|NVIDIA Corp.
|183,06
|-1,47%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
|73 825,00
|-0,40%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|364,00
|-1,49%
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