Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent auf 46,68 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,46 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 45,74 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at