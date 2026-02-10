Taiwan Semiconductor Aktie

WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003

10.02.2026 18:51:46

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) Stock Just Hit a Record High. Here's Why

The dawn of artificial intelligence (AI) roughly three years ago has had a profound impact on the face of technology. Many experts claim that the advances brought by generative AI are ushering in the Fourth Industrial Revolution. In recent months, however, investors have become concerned that a slowdown will eventually hit AI, as hype has outpaced reality.Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), commonly known as TSMC, reports monthly sales numbers, and the latest figures are eye-opening, helping to dispel any concerns about an AI slowdown. Investors celebrated the news, lifting the stock to a new all-time high.Image source: Taiwan Semiconductor Manufacturing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
