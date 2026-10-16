Taiwan Semiconductor Manufacturing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite standen 1 494,24 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 989,92 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at