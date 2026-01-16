Taiwan Semiconductor Manufacturing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Taiwan Semiconductor Manufacturing stellte am 15.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 33,70 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 26,86 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 10,68 USD beziffert. Im Vorjahr waren 7,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 36,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 122,83 Milliarden USD im Vergleich zu 90,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at