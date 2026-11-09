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09.11.2026 06:31:29
Taiwan Semiconductor präsentierte Quartalsergebnisse
Taiwan Semiconductor gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 TWD gegenüber 0,600 TWD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 5,24 Milliarden TWD gegenüber 4,35 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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