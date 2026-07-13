Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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13.07.2026 10:50:00
Taiwan Semiconductor Reports Earnings July 16. Here's What to Watch.
Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM), the world's largest contract chipmaker, builds the most advanced processors on the planet for nearly everyone that matters, including Nvidia, Advanced Micro Devices, and Apple. So when it reports second-quarter results this week, its numbers will say as much about those customers as about TSMC itself.Here's what I'll be watching, and why each figure matters well beyond Taiwan.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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