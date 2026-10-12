Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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12.10.2026 19:00:02
Taiwan Semiconductor Stock Hits a New All-Time: Is it Too Late to Invest?
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM) is a key player in the artificial intelligence (AI) market. It dominates the foundry market, with a market share of around 70%. It's the go-to foundry for many top tech companies, and thus, if demand for AI chips is growing, that's great news for Taiwan Semi.
This year, the tech stock is up around 50%, recently hitting a new all-time high due to the hype and excitement around its business. At around $2.3 trillion in market cap, however, it's also among the most highly valued stocks on U.S. markets. The big question investors may have is whether the stock has gotten too expensive. Is it too late to invest in Taiwan Semi?
Image source: Getty Images.
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