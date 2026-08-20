Powder River Coal Aktie
ISIN: US73886P1003
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20.08.2026 10:35:00
Taiwan Semiconductor vs. ASML: Which Semiconductor Titan Is the Better Buy Today?
The semiconductor industry is incredibly important to today's artificial intelligence (AI) market. Without chips, none of the successes investors see today would be possible. As a result, looking at the chip industry is a great way to stay neutral and benefit from the general increase in technology usage.Two of the most important companies in the chip realm are Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and ASML (NASDAQ: ASML). Each of these two titans has been a fantastic investment in 2026, with TSMC rising 42% and ASML increasing 76%.But which is the better buy now? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|ASML NV
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