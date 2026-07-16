Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
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16.07.2026 15:19:20
Taiwan Semi’s AI Spending Spree Tests Investor Nerves as Capex Surges Past $60 Billion
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