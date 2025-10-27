Taiwan spricht von Propaganda nach Bomber-Video aus China

PEKING/TAIPEH (dpa-AFX) - Kurz vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea hat Chinas Militär ein Video veröffentlicht, das Bomber- und Kampfübungen rund um Taiwan zeigen soll. Laut staatlichen Medien trainierten Einheiten des Ostkommandos der Volksbefreiungsarmee dabei "kürzlich" Luftblockaden und Präzisionsschläge im See- und Luftraum um die Insel. Ein genaues Datum der Übungen wurde jedoch nicht genannt.

Taiwans Verteidigungsministerium wies die Darstellung als "psychologische Einschüchterung und Propaganda" zurück. In dessen jüngsten Tagesberichten über chinesische Flugbewegungen wurden keine ungewöhnlichen Aktivitäten erwähnt.

Präsidenten sollen sich in Südkorea treffen

Nach US-Angaben wollen sich Trump und Xi am Donnerstag in Südkorea treffen. Auf der Agenda steht vor allem der Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften. Jedoch dürfte es auch um Sicherheitsfragen gehen - darunter die angespannte Lage um Taiwan. Beobachter sehen in der Veröffentlichung des chinesischen Militärvideos daher ein mögliches Signal Pekings vor dem Gipfel./jpt/DP/nas