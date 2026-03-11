11.03.2026 06:31:29

Taiwan Surface Mounting Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Taiwan Surface Mounting Technology hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 2,49 TWD. Im letzten Jahr hatte Taiwan Surface Mounting Technology einen Gewinn von 2,41 TWD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,85 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,09 Milliarden TWD ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 9,39 TWD gegenüber 9,94 TWD im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 49,88 Milliarden TWD gegenüber 45,29 Milliarden TWD im Vorjahr ausgewiesen.

