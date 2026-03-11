|
11.03.2026 06:31:29
Taiwan Surface Mounting Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Taiwan Surface Mounting Technology hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 2,49 TWD. Im letzten Jahr hatte Taiwan Surface Mounting Technology einen Gewinn von 2,41 TWD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,85 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,09 Milliarden TWD ausgewiesen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 9,39 TWD gegenüber 9,94 TWD im Vorjahr.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 49,88 Milliarden TWD gegenüber 45,29 Milliarden TWD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gehen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.