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04.11.2026 06:31:28
Taiwan Surface Mounting Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Taiwan Surface Mounting Technology hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 3,38 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Surface Mounting Technology 2,38 TWD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,46 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,79 Milliarden TWD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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