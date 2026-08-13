Taiwan Taxi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Taiwan Taxi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,50 TWD gegenüber 2,19 TWD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 850,3 Millionen TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 767,9 Millionen TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at