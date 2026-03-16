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16.03.2026 06:31:29

Taiwan Taxi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Taiwan Taxi hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,50 TWD. Im Vorjahresviertel waren 2,52 TWD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Taxi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 843,0 Millionen TWD im Vergleich zu 796,6 Millionen TWD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,01 TWD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,93 TWD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,15 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,02 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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