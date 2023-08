Taiwan warnt vor heftigen Regenfällen durch Taifun 'Khanun'

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwan hat seine Bevölkerung vor dem herannahenden Taifun "Khanun" gewarnt. Der Sturm werde im Norden und Nordosten der Inselrepublik starke Regenfälle bringen, teilte das Wetteramt Taiwans am Mittwoch mit. Vor allem am Donnerstag und Freitag werde das Wetter in Taiwan stark von dem Taifun beeinflusst, der am Mittwoch über Japans südliches Urlaubsparadies Okinawa zog. Erst in der vergangenen Woche war Taifun "Doksuri" an der Südspitze Taiwans vorbeigezogen und hatte ebenfalls heftige Unwetter mit sich gebracht. Später zog "Doksuri" über das chinesische Festland, wo rund um die Hauptstadt Peking nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen mindestens 20 Menschen ums Leben kamen./ytc/DP/mis