Taiwan weist neue Drohungen aus Peking zurück

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwan hat neue Drohungen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zurückgewiesen. "Konfrontation ist definitiv keine Option für beide Seiten", teilte ein Sprecher von Präsidentin Tsai Ing-wen am Sonntag in Taipeh mit. Er reagierte auf Xi Jinpings Rede zum Auftakt des Parteikongresses in Peking, die Vereinigung mit Taiwan vorantreiben zu wollen und sich niemals zu verpflichten, "den Einsatz von Gewalt gegen Taiwan aufzugeben".

Taiwan sei ein "souveränes und unabhängiges Land", sagte der Sprecher. Die 23 Millionen Taiwaner bestünden auf Demokratie und Freiheit und lehnten Vereinigungskonzepte wie "ein Land, zwei Systeme" in Hongkong entschieden ab. Auch werde das taiwanische Volk keine Konzessionen bei ihrer territorialen Integrität machen. Peking sieht die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik an, während sich Taiwan als unabhängig versteht./lw/DP/men