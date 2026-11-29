TAIPEH (dpa-AFX) - Die Menschen in Taiwan haben den Weg des ostasiatischen Landes zurück in die Atomkraft weiter geebnet. Parallel zu den Kommunalwahlen stimmten mehr als 7,4 Millionen Menschen einem entsprechenden Referendum, wie Daten der Zentralen Wahlkommission in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) zeigten. Knapp 4,6 Millionen Menschen stimmten demnach dagegen.

Aufgerufen waren rund 20 Millionen, darüber abzustimmen, das politische Ziel eines "kernkraftfreien Heimatlandes" abzuschaffen. Gefragt wurde konkret, ob man befürworte, dass die Regierung die Kernenergie nutzt, um die Wirtschaft anzukurbeln, und damit die Energiepolitik des "kernkraftfreien Vaterlandes" aufgebe.

Durch die überwiegenden Ja-Stimmen ist die Regierung nun zum Handeln aufgefordert. Eine sofortige Wiederinbetriebnahme von Kernkraftwerken ist durch das Referendum aber nicht möglich. Das Wirtschaftsministerium erklärte, es respektiere das Ergebnis und werde die Versorgung mit verschiedenen Energiequellen stärken, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.

Erstes Referendum war gescheitert

Taiwan war im Mai vergangenen Jahres mit der Stilllegung des letzten aktiven Reaktorblocks am Atomkraftwerk Maanshan endgültig aus der Atomenergie ausgestiegen. Zuvor waren seit 2018 alte Reaktoren schrittweise vom Netz genommen worden. Nach dem endgültigen Ausstieg sollte im August 2025 ein Volksentscheid den Wiedereinstieg in die Kernenergie klären. Dieser scheiterte jedoch, weil sich zu wenig Menschen an dem Referendum beteiligt hatten.

Die neue Frage im Referendum ist ein weiterer Vorstoß, um den Weg zurück in die Atomkraft zu ebnen. Die Nachfrage nach Halbleitern aus Taiwans Hightech-Industrie im Zuge des Wettlaufs um die Entwicklung von KI hat auch den Energiehunger des Landes mit mehr als 23 Millionen Menschen zunehmen lassen. Schon kurze Stromausfälle können der Industrie deutliche Schäden bereiten.

Taiwan muss viel Energie importieren

Ein kernkraftfreies Taiwan gehörte zum Identitätskern der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) unter Präsident Lai Ching-te. Den Volksentscheid eingebracht hatte die oppositionelle Kuomintang (KMT) unter deren Regierung in den 1970er und 1980er Jahren die Meiler Chinshan, Kuosheng und Maanshan gebaut wurden.

Der Inselstaat erzeugt Strom zu mehr als 80 Prozent aus Kohle und Gas

- Energieträger, die er importieren muss. Parallel sind erneuerbare

Energien schwach ausgebaut, auch weil die Geländestruktur Taiwans den Bau großer Solar- und Windparks erschwert. Allerdings gäbe es Potenzial für Windenergie auf dem Wasser in der Meerenge zwischen Taiwan und China./jon/DP/mis