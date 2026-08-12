Taiwan's Foxconn reports 35% rise in Q2 profit on AI demand

RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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12.08.2026 08:58:26
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It stuck to its previous forecast of “strong” growth for revenue this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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