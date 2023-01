Taiwans Präsidentin fordert Unterstützung von Deutschland

Taipeh (Reuters) - Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat Deutschland mit Blick auf China aufgefordert, beim Erhalt der regionalen Stabilität zu helfen.

Bei einem Empfang einer Delegation von FDP-Bundestagsabgeordneten sagte Tsai am Dienstag in Taipeh, Demokratien müssten angesichts "autoritärer Expansionsbestrebungen" zusammenhalten. FDP-Delegationsleiterin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sicherte Taiwan die Unterstützung Deutschlands zu. Sie nannte in diesem Zusammenhang die russische Invasion in der Ukraine einen Weckruf.

Deutschland unterhält aus Rücksicht auf China keine formalen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Allerdings arbeitet die Bundesregierung derzeit an einer China-Strategie, die zu mehr Distanz zur Volksrepublik führen soll. Die Regierung in Peking hatte am Montag bereits ihren Unmut über den Besuch der FDP-Politiker in Taiwan geäußert. Neben Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, gehört der Delegation auch FDP-Vize Johannes Vogel an. China erkennt Taiwan nicht als unabhängigen Staat an, sondern betrachtet die Insel als eigenes Territorium.

