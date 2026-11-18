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18.11.2026 06:31:28
Taiyo Bussan Kaisha: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Taiyo Bussan Kaisha ließ sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taiyo Bussan Kaisha die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,99 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 6,10 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 93,26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 76,93 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Taiyo Bussan Kaisha in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,66 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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