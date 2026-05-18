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18.05.2026 06:31:29
Taiyo Bussan Kaisha: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Taiyo Bussan Kaisha lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 19,51 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiyo Bussan Kaisha 22,84 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,70 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiyo Bussan Kaisha einen Umsatz von 4,36 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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