TAIYO INDUSTRIAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAIYO INDUSTRIAL äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

TAIYO INDUSTRIAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,42 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,01 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 997,9 Millionen JPY umgesetzt.

