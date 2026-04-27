TAIYO INDUSTRIAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAIYO INDUSTRIAL präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,360 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAIYO INDUSTRIAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 820,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 783,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at