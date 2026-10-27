TAIYO INDUSTRIAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TAIYO INDUSTRIAL gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,85 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,95 JPY je Aktie erzielt worden.

TAIYO INDUSTRIAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at