02.02.2026 06:31:29
TAIYO INDUSTRIAL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TAIYO INDUSTRIAL äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 27,79 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -12,360 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,13 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 761,1 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 22,84 JPY. Im Vorjahr waren -13,350 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,75 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,52 Milliarden JPY umgesetzt.
