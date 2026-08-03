TAIYO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAIYO hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 67,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 41,76 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 39,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at