TAIYO KAGAKU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TAIYO KAGAKU hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 86,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 80,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAIYO KAGAKU im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at