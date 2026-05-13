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13.05.2026 06:31:29
TAIYO KAGAKU vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TAIYO KAGAKU ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TAIYO KAGAKU die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 84,01 JPY gegenüber 65,65 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,91 Milliarden JPY – ein Plus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAIYO KAGAKU 12,12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 309,43 JPY, nach 273,18 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52,48 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 50,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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