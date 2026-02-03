|
03.02.2026 06:31:28
TAIYO KAGAKU: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TAIYO KAGAKU hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 83,70 JPY. Im letzten Jahr hatte TAIYO KAGAKU einen Gewinn von 74,73 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAIYO KAGAKU im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
