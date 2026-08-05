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05.08.2026 06:31:29
TAIYO KAGAKU zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TAIYO KAGAKU hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 85,86 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TAIYO KAGAKU ein EPS von 61,57 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAIYO KAGAKU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,62 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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