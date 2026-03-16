Taiyo Kisokogyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Taiyo Kisokogyo hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Taiyo Kisokogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 69,67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 85,46 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,95 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiyo Kisokogyo einen Umsatz von 3,79 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 232,19 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 115,51 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,64 Prozent auf 14,51 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at