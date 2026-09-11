Taiyo Kisokogyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Taiyo Kisokogyo hat am 10.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 42,45 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 59,51 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Taiyo Kisokogyo mit einem Umsatz von insgesamt 3,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,90 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at